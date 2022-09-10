Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 253 SABATO 10 SETTEMBRE 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:41

          Borsa: Milano migliore in Europa con banche, fiacca Leonardo

        2. 18:16

          Gas: conclude in calo a 207 euro al Megawattora

        3. 18:07

          Spread Btp-Bund: chiude piatto a 231 punti base

        4. 17:45

          Borsa: Europa conclude bene, Amsterdam +1,7%

        5. 17:39

          Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +1,9%

        6. 15:47

          Borsa: Milano (+1,8%) forte con Europa dopo Wall Street

        7. 12:59

          Borsa: Europa in netto rialzo dopo Bce, Milano +2%

        8. 12:09

          Lavoro: Cgil, oltre 9 milioni di persone in seria difficoltà

        9. 12:01

          Prezzi guerra: petrolio e metalli in crescita, giù il gas

        10. 11:39

          Da Unicredit sostegno a investimenti 'green' imprese agricole

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie