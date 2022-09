Energia:Cgia, stop rincari con decreto aiuti ter da 82,6 mld (2)

(ANSA) - VENEZIA, 10 SET - Con una spesa pubblica da mille miliardi, non dovrebbe essere difficile trovarne altri 20 miliardi. Appare evidente che se vogliamo mettere in sicurezza il Paese entro la fine dell'anno bisognerà intervenire con almeno 30 mld di nuovi aiuti. La metà circa di questa cifra sembra essere stata recuperata dal Governo Draghi senza dover ricorrere a nuovo debito. Crediamo, vista la gravità del momento, che non sarebbe un' "eresia" ricorrere a un nuovo scostamento di bilancio per almeno altri 15-20 mld. Ovviamente, con l'assenso di Bruxelles che, nel frattempo, dovrebbe allentare i vincoli normativi sugli aiuti di Stato. Ricordiamo che per fronteggiare la crisi pandemica in Italia, tra il 2020 e il 2021 - attraverso i ristori, i contributi a fondo perduto e i prestiti agevolati - abbiamo sostenuto famiglie e imprese con oltre 180 mldi. Ed è stato grazie a queste misure se siamo riusciti a superare quel momento così difficile. Ora, con una spesa pubblica che in Italia ammonta a circa mille miliardi di euro all'anno, non possiamo "recuperarne" altri 20 per tamponare questa situazione che è altrettanto drammatica, fintantochè l'UE non troverà un accordo sull'introduzione del tetto al prezzo del gas?. La previsione dei costi per il 2022 (da parte di famiglie e di imprese) è il frutto di una stima che tiene conto di un prezzo medio annuo di mercato dell'energia elettrica pari a 375 euro al MWh (ipotesi che si verificherebbe se il prezzo attuale dell' energia elettrica, circa 500 euro per MWh, si mantenesse tale per la parte restante dell'anno) e di un prezzo medio del gas pari a 150 euro per MWh (ipotesi che si verificherebbe se il prezzo attuale del gas, circa 200 euro per MWh, si mantenesse tale per la parte restante del 2022). Questo importo non include i 7,2 mld di aiuti stanziati nel 2022 dall' esecutivo in carica per abbattere il prezzo alla pompa del carburante. (ANSA).