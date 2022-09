Energia:Calderoli,allarme Cgia in linea con Lega, agire subito

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Ho assolutamente condiviso fin dal primo momento la proposta di Matteo Salvini di stanziare subito 30 miliardi, anche a debito, per dare immediatamente un aiuto a famiglie e imprese a reggere il caro bollette di questo mese.

Dobbiamo intervenire subito, perché diversamente tra un mese i miliardi da spendere probabilmente diventerebbero 100, per la disoccupazione che si verrebbe a creare e per le famiglie che andrebbero in rovina". Lo dice il senatore, Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.

"In questi ultimi giorni - prosegue - le Confindustrie del Nord hanno parlato di un rincaro delle bollette energetiche da 41 miliardi solo per le imprese, Confartigianato ha lanciato l'allarme per circa 881mila aziende a rischio con conseguente rischio di 3,5 milioni di posti di lavoro, e infine oggi la Cgia di Mestre parla di rincari energetici per famiglie e imprese per 82,6 miliardi".

"E anche la stessa Cgia - conclude - propone di intervenire subito con 30 miliardi, di cui circa la metà ricavata dall'extragettito e il resto a debito.

A questo punto dopo aver ascoltato gli allarmi di Confindustria, Confartigianato e Cgia chi è che aveva ragione? Meglio intervenire subito mettendo 30 miliardi, per prevenire una crisi economica, sociale e lavorativa che altrimenti ormai è dietro l'angolo tra un mese". (ANSA).