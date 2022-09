Energia, Confartigianato Benessere, c'è chi licenzia

(ANSA) - MACERATA, 10 SET - Bollette energetiche quasi raddoppiate per gli operatori del settore Benessere (parrucchieri, centri estetici), con aumento dei costi dei prodotti per il caro gasolio. C'è già chi ha iniziato a licenziare e si teme un'impennata degli abusivi del mestiere.

Questo il quadro dipinto da Confartigianato Imprese Macerata - Ascoli Piceno - Fermo, settore Benessere. "Fronteggiare i costi delle bollette raddoppiate rispetto allo scorso anno senza intaccare i prezzi diventa davvero complicato", dice Raffaele Vecchioli, titolare dello storico e omonimo salone maceratese e componente del Direttivo Acconciatori di Confartigianato. "La bolletta di un'attività di medie dimensioni, con 4-5 dipendenti, in molti casi sta arrivando infatti quasi a raddoppiare -, spiega Eleonora D'Angelantonio, responsabile Benessere Confartigianato Imprese interprovinciale -. Il 70% dei parrucchieri sta già introducendo alcune misure 'salva-impresa': il 12% dei saloni ha già provveduto sui costi extra, mentre oltre il 15% è stato costretto a licenziare del personale. La maggior parte delle imprese, comunque, manterrà invariati i propri listini". A breve sarà indetto un incontro con gli associati del settore per tentare di trovare soluzioni anche contro il rischio impennata dell'abusivismo. "Il nostro timore - conclude Rosetta Buldorini, presidente Estetica Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo - è che i clienti, avendo sempre meno potere d'acquisto, siano costretti a rivolgersi ad abusivi". (ANSA).