Elezioni: Morassut, sul fisco la destra propone fesserie

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Vorrei capire come si possa credere alle 'fregnacce' della destra che vuole abbattere le entrate fiscali di 80 miliardi con la 'Flat tax' (tutta a favore dei grandi redditi e patrimoni) e introdurre delle super deduzioni al 120-150% per le imprese in caso di nuove assunzioni. Mi domando come pensano che un Paese serio e dei cittadini intelligenti e consapevoli possano davvero credere alla fattibilità di queste fesserie ma soprattutto cosa resterebbe del welfare, ridotto a un osso, incapace di prestare servizi ai più deboli. Viva i ricchi! La destra sta sempre con i più forti e contro i più deboli. Da sempre". Così il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut. (ANSA).