Elezioni: Bergamini, Fi propone welfare familiare Finlandia

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "In Finlandia il 4 settembre è entrata in vigore una nuova normativa che regola il congedo parentale. Una legge che non contempla alcuna differenza tra papà e mamma, prevendendo 160 giorni di congedo per entrambi genitori. L'attuazione consentirà la piena parità tra i genitori, non penalizzando, come spesso accade, uno dei due e, soprattutto, ridurrà il gap salariale tra uomo e donna. Questo deve essere il modello che il futuro governo di centrodestra dovrà prendere come riferimento. Non è più tollerabile che siano sempre le donne a fare delle scelte: lavoro o famiglia, carriera o figli. Una suddivisione equa del carico familiare è la strada giusta che dobbiamo intraprendere. Sono certa che il nostro Paese è culturalmente pronto per una nuova visione della famiglia e della ripartizione dei compiti. Il governo Draghi, grazie al sostegno di Forza Italia, ha posto le basi per delle concrete politiche attive rivolte alla famiglia. Si tratta di un passo importante a cui devono seguire ulteriori determinazioni strutturali per far progredire il nostro Paese".

Così la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini . (ANSA).