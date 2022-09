Salvini,a primo Cdm moratoria fisco, poi flat tax e quota 41

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Al primo consiglio dei ministri una moratoria fiscale immediata", come secondo provvedimento "portare la flat tax a 100mila euro" e poi "una riforma delle pensioni equilibrata, anche per permettere di avere manodopera più smart e digitale. Restituire la vita a chi fatica da 41 anni e fare entrare linfa nuova rendere giustizia a chi se l'è meritata e crea un grande ricambio generazionale". Così il leader della Lega Matteo Salvini al 'Faccia a faccia' organizzato dalla Cna in vista del voto del 25 settembre.

In più, aggiunge, bisogna "investire il più possibile su formazione e alternanza scuola lavoro, reintroducendo il voucher, l'avevo detto a Draghi ma mi ha detto 'no perché Orlando e Cgil non vogliono'". (ANSA).