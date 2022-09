Pensioni: Rossomando, da destra ricette vecchie e inefficaci

(ANSA) - TORINO, 09 SET - "La destra sulle pensioni propone le ricette di sempre: ricette vecchie che non hanno funzionato".

Così la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, a un appuntamento del Pd con il vicesegretario Beppe Provenzano oggi a Torino.

"Noi invece spiega Rossomando - proponiamo cose molto concrete, e soprattutto che non lasciano indietro nessuno. Le ricette della destra fanno parti uguali per disuguali e non tutelano tutti. Noi viceversa vogliamo dare protezione e rassicurare tutte le persone che rischiano di rimanere indietro".

"Il Pd - sottolinea - propone la flessibilità in uscita per garantire effettivamente che si possa andare in pensione prima di 67 anni. Quando loro dicono che aboliranno la legge Fornero vogliono far credere che si andrà in pensione prima, ma non è vero. Noi proponiamo soluzioni che lo consentano davvero: ampliando la platea dei lavori usuranti, rendendo strutturale l'Ape sociale e l'Opzione donna".

"C'è poi una questione molto importante - aggiunge - l'allargamento della platea di chi può accedere alla quattordicesima, misura che avevamo introdotto noi, e l'innalzamento del valore, che è una cosa molto diretta e concreta".

E ancora, Rossomando ricorda la proposta di "una pensione di garanzia per i giovani" perché, rimarca, "dobbiamo garantire ai giovani che non hanno una continuità di lavoro di poter accedere anche loro a una pensione". (ANSA).