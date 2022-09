Omaggio di Confindustria Canavese a Marisa Bellisario

(ANSA) - TORINO, 09 SET - A Ivrea, nella sede di Confindustria Canavese, la presidente Patrizia Paglia ha scoperto oggi una targa dedicata alla prima donna manager italiana, Marisa Bellisario. Il progetto è stato affidato dall'omonima Fondazione, delegazione Piemonte, a Marina Zannini, in arte MiaMari. "Il talento femminile è una risorsa preziosa e può costituire in tutte le realtà un fattore di crescita e un forte vantaggio competitivo - spiega Patrizia Paglia - Confindustria Canavese è grata alla Fondazione Bellisario per il suo impegno nella valorizzazione della figura femminile ed orgogliosa che abbia voluto installare nella nostra sede una targa in memoria della prima donna top manager del nostro Paese".

La Fondazione Marisa Bellisario è oggi un network che raccoglie migliaia di manager, imprenditrici, professioniste unite dalla volontà di lasciare un segno e incidere sul presente e sul futuro del Paese. (ANSA).