Ocse:prossimo governo?'Riparta da quanto fatto da Draghi'(2)

(ANSA) - PARIGI, 09 SET - Ricordando che si ci sono ancora quattro anni per usare al meglio in fondi del #NextGenerationEu, Scarpetta ha auspicato che "queste risorse vengano spese nel modo giusto". Nei piani di spesa già inviati dall'Italia a Bruxelles, ha puntualizzato, "ci sono tante misure molto importanti" che non vanno in alcun modo abbandonate da chiunque arriverà a Palazzo Chigi nella prossima legislatura. (ANSA).