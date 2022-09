Ocse: record posti vacanti, a imprese manca manodopera

(ANSA) - PARIGI, 09 SET - "I posti vacanti sono cresciuti a livelli record nell'area OCSE e il numero di imprese che riportano difficoltà a reperire manodopera è cresciuto in molti paesi e settori. Nonostante ciò, la crescita dei salari nominali rimane ben al di sotto dell'inflazione elevata spinta dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina": è quanto si legge nelle Prospettive dell'Occupazione Ocse 2022 publbicate oggi a Parigi. Secondo le proiezioni, prosegue l'organismo internazionale, "l'inflazione rimarrà ben al di sopra della crescita salariale negoziata per il 2022, continuando ad erodere i salari reali". "In Italia - precisa l'Ocse - l'incidenza di posti di lavoro vacanti ha raggiunto livelli record nella seconda metà del 2021, per stabilizzarsi intorno a 1,9 nel primo trimestre 2022. L'aumento del tasso è stato particolarmente forte nei servizi di alloggio e di ristorazione, dove ha raggiunto il 3% all'inizio del 2022". (ANSA).