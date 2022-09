Ocse: Cormann, guerra pesa su crescita,inflazione devastante

(ANSA) - PARIGI, 09 SET - I mercati del lavoro dei Paesi Ocse sono ripartiti "con vigore dopo la pandemia da Covid-19, ma le prospettive mondiali sull'occupazione sono oggi molto incerte": è l'avvertimento lanciato dall'Ocse, sottolineando che "la guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina pesa sulla crescita mondiale e alimenta l'inflazione, con conseguenze negative sugli investimenti delle aziende e sui consumi privati". Secondo l'Employment Outlook 2022 pubblicato oggi a Parigi, "la crescita dell'occupazione potrebbe presto rallentare, mentre i forti aumenti dei prezzi dell'energia e dei prodotti di base hanno scatenato una crisi legata al costo della vita". "La fiammata dei prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia ha conseguenze devastanti, in particolare, per i nuclei famigliari modesti", sottolinea in una nota il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, aggiungendo. "Malgrado notevoli penurie di manodopera, la crescita dei salari reali non compensa l'attuale spinta inflazionistica. In questo contesto - prosegue l'australiano - le autorità pubbliche dovrebbero adottare misure di sostegno mirate". Per Cormann, "questo consentirebbe di aiutare le famiglie e le imprese più bisognose, contenendo gli effetti dell'inflazione nonché il costo di tali interventi". (ANSA).