Ocse: bene lavoro in Italia ma molto resta da fare

(ANSA) - PARIGI, 09 SET - La dinamica del mercato del lavoro in Italia "è positiva, incoraggiante, ma molto resta ancora da fare": lo dice il direttore per l'Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali dell'Ocse, Stefano Scarpetta, intervistato dall'ANSA a Parigi nel giorno della presentazione delle Prospettive Ocse sull'Occupazione 2022. Scarpetta evoca, tra l'altro, le difficoltà di accesso delle donne al mercato del lavoro e dei lavoratori con basse competenze. "Siamo tra due crisi: da quella legata al Covid-19 a quella del costo della vita legata alla guerra in Ucraina. Il mercato del lavoro è attualmente in una situazione abbastanza buona", ha osservato, avvertendo tuttavia che il dato sulla disoccupazione (in calo al 7,9% a luglio 2022 secondo l'Ocse) non ha ancora subito gli effetti della nuova crisi economica, con un probabile rallentamento previsto nei prossimi mesi del 2022 e nel 2023.

Una contrazione che rischia di portare effetti negativi anche sul mercato del lavoro. (ANSA).