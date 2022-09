Imprese: Confindustria E-R, sù investimenti ma agire su energia

(ANSA) - BOLOGNA, 09 SET - Le realtà imprenditoriali dell'Emilia-Romagna continuano a investire e il sistema si conferma solido e in crescita, ma incombe la nube dei costi dell'energia e per gestire l'emergenza è fondamentale un intervento urgente delle istituzioni. E' questa la fotografia della situazione di Confindustria regionale, che chiede soprattutto tempi rapidi.

"E' un tema emergenziale. Sta creando una minaccia a una situazione che è solida, ma va gestita in tempi brevissimi e l'accordo mancato di ieri sul price cap non aiuta", ha detto la presidente Annalisa Sassi. "Noi speriamo che questa situazione rientri il prima possibile. Questo ci darà la misura di quanto potremo tenere sulla nostra produzione industriale. Prima si risolve, prima riusciremo a garantire quei livelli che ci eravamo posti come sistema. Se si protrarrà per lungo tempo, i numeri saranno diversi". Altrimenti "ci possono essere soluzioni, come riprogrammare la produzione, e questo può avere un impatto sociale importante. E' quello che vogliamo evitare".

La crescita degli investimenti è confermata dall'indagine sul tema del 2021: le imprese hanno investito il 4,5% del proprio fatturato, con un aumento del 35,4% rispetto al 2020, anno del primo lockdown e per la prima volta la principale tipologia è la formazione. Anche le previsioni per il 2022, nonostante la complessità dello scenario regionale, sono positive: le imprese che prevedono di fare investimenti sono il 93,7%.

La ripresa registrata nel 2021 ha consentito all'Emilia-Romagna, ricorda Confindustria, con una crescita del Pil del 7,2% (stime Prometeia luglio 2022), di confermarsi prima regione del Paese per crescita. Anche il primo trimestre 2022 conferma l'incremento dell'export, con un +24% sul 2021, mentre il tasso di disoccupazione è stimato al 5,1%. (ANSA).