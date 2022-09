Fisco: bancarotta e fatture false, un arresto e sequestri

(ANSA) - FIRENZE, 09 SET - Sequestrati dalla guardia di finanza di Firenze circa 400.000 euro nei confronti di quattro imprenditori di origine cinese, insieme alla misura cautelare degli arresti domiciliari per un professionista, indagati, a vario titolo, per reati di bancarotta fraudolenta, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione al pagamento delle imposte.

L'operazione di questa mattina, spiegano i finanzieri (denominata Dedalo 2) è l'esito degli ulteriori sviluppi investigativi avviati a seguito dell'esecuzione, a gennaio, dell'operazione Dedalo, che traeva origine da una verifica fiscale avviata nei confronti di un'impresa fiorentina, attiva nella fabbricazione di capi di abbigliamento e accessori. Dedalo aveva portato a numerosi arresti e al sequestro preventivo di beni mobili e immobili, nonché auto di lusso, per circa 5,5 milioni di euro e, in una seconda fase, anche di un centro di elaborazione dati, autorizzato alla sola elaborazione e trasmissione dei dati fiscali. Secondo le indagini a suo tempo svolte, sarebbero stati invece pianificati e attuati modelli di evasione che avrebbero permesso di abbattere il fatturato con l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre alla costituzione ciclica di nuove realtà imprenditoriali intestate a prestanome su cui far ricadere il debito con l'erario. (ANSA).