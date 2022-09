Fisco: affittava in nero, scoperto evasore totale a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 09 SET - Affittava al nero immobili a Livorno e nell'arco di tre anni ha incassato oltre 200.000 euro, senza dichiararli, con connesse violazioni Iva e ritenute per ulteriori 30.000 euro. E' quanto scoperto dalla guardia di finanza livornese che ha individuato un "evasore totale". Le indagini sono partite anche in seguito ad alcune segnalazioni pervenute da cittadini e dal vicinato. L'uomo affittava infatti in nero, anche a cittadini stranieri, diversi appartamenti in vari condomini della città. (ANSA).