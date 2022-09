F1: Confcommercio, indotto Gp Monza è di 81 milioni di euro

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Il Gp d'Italia in programma domenica a Monza, che compie 100 anni, "è un grande evento che impatta positivamente sul territorio: per quest'edizione 2022 l'indotto supera gli 81 milioni di euro tra spese per ristorazione, alloggio, shopping e trasporti". Lo scrive sulle sue pagine social il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri.

In particolare, secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio ristorazione e alloggio potranno generare un indotto turistico complessivo di oltre 55 milioni di euro, più di 22 milioni di euro le ricadute invece previste per lo shopping, 3 milioni e 600 mila euro per il settore dei trasporti. Previsioni che tengono conto di un afflusso turistico particolarmente significativo, valutato in oltre 320 mila presenze, anche alla luce delle iniziative previste per il centenario dell'Autodromo con il 'MonzaFuoriGp 2022', a cui partecipa anche Confcommercio.

Numeri che non interessano solo il territorio di Monza. Degli oltre 81 milioni di euro di indotto, 41,5 milioni di euro interessano la provincia di Monza e Brianza; 25 milioni di euro Milano, circa 9 milioni di euro Como, 2 milioni e 600 mila euro Lecco, 3 milioni e mezzo di euro le altre province. (ANSA).