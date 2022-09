Ex Ilva: Usb, lavoro a ditte terze e dipendenti diretti in Cig

(ANSA) - TARANTO, 09 SET - Nelle aree Pca (Parco Calcare) e Foc (Forni a Calce) dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia di Taranto "accade che vengono terzializzate le attività tipiche di questi reparti, mentre i lavoratori diretti, tra cui il personale di esercizio e conduttori dei mezzi, addetti alla manutenzione ed in particolare tecnici specializzati, vengono posti in cassa integrazione". E' quanto denuncia il coordinamento provinciale Usb di Taranto parlando di "un meccanismo strano che porta a prediligere aziende esterne, che applicano contratti capestro e lavorano in condizioni che sono al limite, anche per la sicurezza. A loro volta subiscono i ritardi nei pagamenti da parte di Acciaierie d'Italia, e pagano anche loro in ritardo i già miseri stipendi".

Secondo l'Unione sindacale di base, "i mezzi di lavoro che vengono utilizzati per il caricamento ed il trasporto del calcare, non sono stati fatti oggetto di manutenzione, tanto meno sono stati sostituiti. Ciò ha portato gli stessi alla totale usura e quindi all'impossibilità di essere ancora utilizzati. A noi sembra un progetto mirato a raggiungere un determinato obiettivo: si decapitano i lavoratori sociali e i mezzi vengono portati all'esaurimento delle loro possibilità di utilizzo". Il tutto, conclude l'organizzazione sindacale, "per giustificare l'assegnazione delle attività a nuove ditte dell'appalto, che costano meno e che vengono pagate in ritardo".

