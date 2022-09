Equo compenso: tecnici, ddl non affossato dai professionisti

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "C'è stato un importante esponente di un partito che ha detto ieri che i professionisti hanno voluto l'affossamento dell'equo compenso", ma "non è così, lo vogliamo fortemente, sappiamo che qualche modifica dovrà essere fatta, in termini di allargamento a tutti i committenti" del principio della giusta remunerazione", perciò "è scorretto dire che i professionisti ordinistici sono contrari" al disegno di legge.

Ad esprimersi così, dal palco di 'Roma innovation hub', questa mattina, al palazzo dei Congressi, il coordinatore della Rete delle professioni tecniche (Rpt) Armando Zambrano, la cui posizione è condivisa dal presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali Giovanni Esposito. Il riferimento è alla diatriba fra partiti, scoppiata ieri, all'indomani della conferenza dei capigruppo del Senato, che non ha trovato l'accordo sul portare in Aula per il voto il provvedimento, nato dall'unificazione di proposte normative di FdI, Lega, Fi e M5s, approvato alla Camera nell'ottobre del 2021; FdI ha puntato l'indice contro "Pd, M5S e la sinistra" che "hanno deciso di affossare" il testo, mentre il Pd (la formazione cui ha fatto riferimento Zambrano, ndr) ha sostenuto che "la legge sull'equo compenso è stata affossata dalla destra quando, ignorando le richieste degli stessi professionisti, ha preferito portare avanti per ragioni esclusivamente elettorali un testo che non avrebbe assicurato alcun compenso equo ai professionisti".

