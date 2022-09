Equo compenso: ProfessionItaliane, via libera non rinviabile

(ANSA) - ROMA, 09 SET - ProfessionItaliane, a nome di 22 Ordini e Collegi professionali e di oltre due milioni di loro iscritti, afferma "la necessità" di portare il disegno di legge sull'equo compenso "così com'è in discussione al Senato, considerandolo della massima urgenza e non più rinviabile la sua approvazione". Lo si legge in una nota dell'organismo, che evidenzia come martedì 13 settembre sia stata fissata una nuova riunione della Capigruppo di palazzo Madama, dunque si "chiede a gran voce che, in quella occasione, le forze politiche colgano l'ultima opportunità per mettere fine ad una situazione del tutto inaccettabile". ProfessionItaliane osserva, poi, "come se non bastasse", che "in queste ore siamo costretti ad assistere ad un rimpallo di responsabilità da parte di alcune forze politiche, che pure avevano approvato lo stesso testo alcuni mesi fa e che oggi sostengono, paradossalmente ed incoerentemente, che il disegno di legge ignora le richieste dei professionisti". Sebbene il testo del disegno di legge, "che prevede il diritto del professionista di avere un equo compenso per le sue prestazioni, si presti ad ulteriori miglioramenti, di cui si può discutere tranquillamente in un secondo momento, vanno assicurate nell'immediato alcune tutele urgenti ed indispensabili". (ANSA).