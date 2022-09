Equo compenso: Adepp, legge riparta con consenso trasversale

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "È un peccato che il Parlamento abbia perso l'occasione per approvare una legge sull'equo compenso, un provvedimento necessario per dare dignità al lavoro professionale e autonomo": ad esprimersi così il presidente dell'Adepp, l'Associazione delle Casse di previdenza dei professionisti Alberto Oliveti. "Speriamo che la legge venga ripresa in mano giù dal 26 settembre, partendo dal consenso trasversale che aveva raccolto, e cogliendo l'occasione per due modifiche importanti. Da un lato - prosegue - è necessario che i professionisti iscritti agli Ordini non siano discriminati da possibili sanzioni che riguarderebbero solo loro e non i concorrenti". Per Oliveti, infine, "d'altro canto è importante che l'equo compenso venga affermato non solo per le prestazioni nei confronti della Pubblica amministrazione, ma anche nel settore privato", si chiude la nota dell'organismo delle Casse previdenziali private. (ANSA).