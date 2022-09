Energia:Cna Roma,per rincaro 1kg pane costerà fino a 25%in più

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Il rincaro energia sta pesando per circa un 25% in più su un kg di un prodotto medio da forno e l'aumento delle materie prime sta incidendo per circa 0,60 euro per kg su singolo prodotto. Questo è quanto emerge da uno studio realizzata dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma, che evidenzia come il crescente costo dell'energia e delle materie prime utilizzate per la produzione dei principali prodotti da forno stia mettendo a dura prova la sopravvivenza di un intero comparto. Ad esempio, "in un kg di pizza rossa bisogna considerare che olio e pelati hanno subito un incremento pari al 70% del loro costo". Per la Cna questo va aggiunto "l'aumento medio del costo del packaging intorno al 40% (circa 0,15 centesimi di euro) che al momento è stato interamente assorbito dalle aziende stesse. Il tutto a fronte di una generalizzata diminuzione di consumo di pane che negli anni è passata dai 200-250 gr. a testa agli attuali 70-80 gr.: i fornai di Roma nonostante tutto ciò mantengono accesi i loro forni e continuano ad esercitare una tradizione millenaria.

"Lo studio realizzato mette in luce quanto i nostri panificatori abbiano cercato di contenere il più possibile i prezzi, nonostante le bollette alle stelle, assorbendo loro stessi alcune voci di spesa, come ad esempio, il packaging e in parte l'aumento del prezzo delle materie prime. Il tema dell'energia, sia dal punto di vista del costo che dell'ambiente, è la vera sfida del presente e del futuro. Per questo, riteniamo che la soluzione più efficace e a portata di mano possa essere l'autoproduzione anche attraverso un rapido avvio delle comunità energetiche. Rispetto alle materie prime, la Cna di Roma è già impegnata per la sottoscrizione di accordi di filiera in grado di garantire continuità, qualità e prezzo, nel rispetto degli interessi di tutti gli attori coinvolti", dichiara così Maria Fermanelli, Presidente della Cna di Roma. (ANSA).