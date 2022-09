Energia: Magi, bonus bollette anche a lavoratori in cig

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Abbiamo letto con attenzione l'allarme lanciato dai sindacati confederali di Torino oggi sulla Stampa, insieme all'allarme che da settimane lanciano anche le imprese di questo territorio a fortissima vocazione manifatturiera per le quali la scorsa settimana abbiamo proposto un iperammortamento per gli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia. Oggi con la medesima urgenza siamo a proporre due provvedimenti che proteggano il potere d'acquisto dei lavoratori, specialmente quelli in cassa integrazione, e gravi il meno possibile sulle casse delle imprese": così in una nota il deputato e presidente di Più Europa Riccardo Magi, candidato nel collegio uninominale di Torino 1 per il centrosinistra.

"E' necessario estendere la fruizione del bonus sociale bollette, oggi limitato solo alle famiglie con Isee inferiore a 14 mila euro, a tutti quei nuclei familiari in cui vi sia un membro in cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria con diminuzione di oraria partendo da quelli posti in Cig a zero ore. Inoltre le imprese che si rendano disponibili a integrare con proprie risorse gli assegni di cigo e cigs per rafforzare le buste paga dei lavoratori, dovrebbero beneficiare di uno sconto sui contributi Inps di pari importo", conclude Magi. (ANSA).