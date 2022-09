Energia: Confartigianato Veneto, a rischio 76.500 Pmi

(ANSA) - VENEZIA, 09 SET - A causa del caro bollette, in Veneto sono a rischio 76.500 piccole e medie imprese, con 375.500 addetti, pari al 22,4% degli occupati totali, in 43 settori produttivi. La stima è stata diffusa oggi dalla Confartigianato regionale.

"Rischiamo un'ecatombe di imprese - afferma il presidente regionale Roberto Boschetto - per questo partiamo con una campagna stampa e social con cui il sistema Confartigianato Imprese Veneto, forte delle sette associazioni territoriali e dei loro 140 sportelli in tutta la regione, si mette a disposizione degli associati e non con task force dedicate ad affrontare il dramma del caro bollette da diverse angolazioni: sindacale, lavoro, credito, fiscale e di servizi dedicati".

Boschetto ricorda che "artigiani e piccoli imprenditori veneti hanno già pagato oltre 2,1 miliardi di euro in più negli ultimi 12 mesi, e la cifra rischia di raddoppiare entro fine anno. Ci aspettiamo quindi risposte adeguate da un Governo che gestisce mille miliardi di spesa annuale pubblica e vanta 1.100 miliardi di credito erariale. C'è lo spazio per recuperare quanto serve per confermare e potenziare le misure già attuate da questo Esecutivo". (ANSA).