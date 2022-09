Elezioni: Alleanza Coop, rilanciare la pesca in tre mosse

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Contrasto al caro bollette e più voce in Europa per porre un freno alla riduzione dello sforzo di pesca, ma anche un ministero del Mare per dare maggiore peso politico e forza amministrativa all'economia blu. A chiederlo è l'Alleanza delle Cooperative Italiane pesca che, in vista delle elezioni, ha inviato un documento a tutte le forze politiche per indicare le priorità del settore da inserire nella prossima agenda di governo. "Il forte incremento dei costi - afferma l'Alleanza - mette a dura prova la tenuta economica di moltissime imprese di pesca, che a fatica si stavano riprendendo dalla pandemia. Occorre una azione governativa energica per contrastare la corsa dei prezzi ma anche una maggiore tutela del settore da parte dell'Italia nei tavoli europei".

Tra i problemi principali oggi c'è la politica europea di riduzione dello sforzo di pesca, che taglia le giornate di lavoro in mare per il comparto dello strascico, già penalizzato dall'aumento del costo del carburante; a oggi sono già del 20%, e rischiano di essere raddoppiata nei prossimi due anni.

Una continua riduzione che, secondo un'indagine dell'Alleanza, eroderà entro i prossimi 18/24 mesi quasi del tutto i margini di redditività del settore, mettendo a rischio 9 imprese su 10. Per sostenere il comparto, secondo la cooperazione, occorre invece rendere più sicuro e meno faticoso il lavoro a bordo, puntando sul rinnovo della flotta peschereccia che ha un'età media di oltre 31 anni. "Sono necessari incentivi per gli acquisti di imbarcazioni più moderne e ecosostenibili", sollecita la cooperazione, preoccupata anche dal difficile ricambio generazionale. Per questo chiede di inserire la professione del pescatore tra i lavori usuranti per rendere possibile l'uscita anticipata dei lavoratori. Tra le altre proposte sì allo sviluppo dell'apprendistato e della formazione continua, ma anche riformando i titoli professionali marittimi per la pesca. (ANSA).