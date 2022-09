Confindustria Trentino incontra i consoli onorari locali

(ANSA) - TRENTO, 09 SET - Il presidente di Confindustria del Trentino, fausto Manzana, assieme al direttore, Roberto Busato, ha incontrato a Palazzo Stella, a Trento, i consoli onorari con giurisdizione nella Regione Trentino Alto-Adige. All'incontro - informa una nota - erano presenti il console onorario della Repubblica federale del Brasile, il console onorario della Repubblica del Cile, il console onorario della Repubblica di Francia e il vice console onorario della Spagna.

"Confindustria Trento insieme a Trentino Export riconosce da sempre il valore strategico dell'internazionalizzazione d'impresa. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare un momento di scambio e dialogo per consolidare quel ruolo di raccordo tra l'Associazione e le rappresentanze diplomatiche.

Vogliamo essere per le imprese trentine un punto di riferimento ancora più solido nel momento in cui si affacciano ai mercati globali. Funzione maggiormente necessaria in virtù di un contesto economico scosso prima dalla pandemia e più recentemente dal conflitto in Ucraina", ha detto Manzana.

Il 2021, a quanto riferito da Busato, è stato un anno record per l'export italiano, con un valore complessivo di 515 miliardi di euro, di cui 4,4 miliardi registrati dalle esportazioni trentine. (ANSA).