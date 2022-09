Alleanza coop, Nutriscore penalizza dieta mediterranea

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Riteniamo che apporre su un determinato alimento dei colori ad effetto non sia un modo serio di informare". Così Carlo Piccinini, copresidente Alleanza cooperative Agroalimentari, commenta i risultati di uno studio pubblicato dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Ue che promuove l'etichetta nutrizionale fronte pacco colorata, tipo Nutriscore.

"A nostro avviso - continua Piccinini - si tratta di sistemi di etichettatura che tendano di fatto a premiare cibi industriali che vengono costruiti o "lavorati" ad arte proprio per avere un punteggio migliore e che vanno al contrario a penalizzare tantissimi prodotti tradizionali di cui la nostra dieta mediterranea è ricca. Eccellenze che tutto il mondo ci invidia e che finiscono di fatto per avere punteggi assai meno favorevoli, nonostante nell'insieme siano più salubri, se assunti ovviamente in maniera moderata all'interno di un regime alimentare equilibrato".

"Se l'Europa si ostinerà a continuare su questa strada, si rischia di cancellare anni e anni di consumo dei nostri prodotti alimentari. Vogliamo davvero consegnare ad un colore il futuro del patrimonio agroalimentare?" conclude. (ANSA).