++ Ocse:prossimo governo? 'Riparta da quanto fatto da Draghi' ++

(ANSA) - PARIGI, 09 SET - "Non spetta a noi commentare le vicende politiche dei vari Paesi membri, ma viste le sfide strutturali che l'Italia si trova a dover affrontare in questo momento, dalla crisi legata al Covid-19 che non è ancora finita agli effetti della guerra in Ucraina, non solo c'è bisogno di stabilità. Ma di un governo che possa ripartire da dove il governo Draghi finirà il suo lavoro". A cominciare "dal Pnrr".

Lo dice il direttore per l'Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali dell'Ocse, Stefano Scarpetta, intervistato dall'ANSA a Parigi nel giorno della presentazione delle Prospettive Ocse sull'Occupazione 2022. (ANSA).