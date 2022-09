Viabilità in Alto Garda: Confcommercio incontra Fugatti

(ANSA) - TRENTO, 08 SET - Vertice sulla viabilità in Alto Garda tra Confcommercio del Trentino e il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. A dare conto dell'incontro una nota dell'associazione di categoria che spiega come sia stato fatto il punto sulle infrastrutture di mobilità e, in particolare, sul tunnel Loppio-Busa e sulla ciclabile del Garda.

"Gli interventi che vengono programmati in questo territorio devono essere concertati ed equilibrati con l'intero sistema viabilistico; ma devono anche seguire tempistiche certe, per poter consentire lo sviluppo della stagionalità turistica nel suo potenziale", ha dichiarato Claudio Miorelli, presidente della sezione Alto Garda e Ledro di Confcommercio Trentino.

"Sulla ciclovia crediamo di essere nei tempi, così come per gli interventi accessori di sistemazione della viabilità", ha affermato Fugatti. (ANSA).