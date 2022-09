Società sconosciuta al fisco, Gdf sequestra 200mila euro

(ANSA) - PAVIA, 08 SET - Una società di consulenze, sconosciuta al fisco, è stata scoperta dalla guardia di finanza a Pavia. La Procura ha sequestrato beni per oltre 200mila euro, tra denaro contante, immobili ed auto. Il rappresentante legale è stato denunciato per omessa dichiarazione fiscale.

"E' stato constatato - si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone - come tutte le operazioni commerciali effettuate nell'anno di imposta 2018, siano avvenute senza la successiva presentazione delle dichiarazioni fiscali, consentendo al responsabile di evadere oltre 106mila euro di imposte sui redditi e circa 98mila euro di Iva". (ANSA).