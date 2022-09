Rapporto Coop, rincari ma italiani non risparmiano su cibo

(ANSA) - MILANO, 08 SET - La spending review degli italiani non tocca per il momento il cibo: sono 24 milioni e mezzo quelli che nonostante l'aumento dei prezzi non sono disposti a scendere a compromessi nelle loro scelte alimentari e nei prossimi mesi prevedono di diminuire la quantità ma non la qualità del loro cibo. È quanto emerge dal Rapporto Coop 2022, sui consumi e gli stili di vita degli italiani, presentato oggi a Milano.

Ritorna il 'cooking time' sperimentato in lockdown: si passa più tempo nella preparazione dei pasti, ci si impegna a sperimentare nuovi piatti. Secondo l'indagine, l'italianità e la sostenibilità sono gli elementi imprescindibili che erodono mercato a altre caratteristiche in passato maggiormente considerate: in calo il cibo gourmet, il ready to eat, il biologico e l'etnico. Seppur in crescita, l'inflazione nella filiera del cibo picchia meno che in altri paesi europei: in Italia registra un +10% a fronte del +13,7% della Germania.

Nonostante la spinta dei prezzi, i volumi di vendita hanno tenuto: in crescita del 7,8% primo semestre 2022 rispetto al 2019. Sacrificabili sembrano le marche leader, che rispetto al 2019 hanno registrato una contrazione della quota di mercato passando dal 14,9% di quell'anno al 13,1% 2022, mentre la 'marca del distributore' continua la sua avanzata, con una quota di mercato che nel 2022 sfiora il 30% e un +2 rispetto al 2019.

