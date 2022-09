Rapporto Coop, emergenza clima prima preoccupazione italiani

(ANSA) - MILANO, 08 SET - L'emergenza clima è al primo posto tra le preoccupazioni degli italiani. A dirlo è il Rapporto Coop 2022, sui consumi e gli stili di vita degli italiani, presentato oggi a Milano.

Il 56% degli intervistati ritiene che questa emergenza debba avere la massima priorità a livello nazionale e internazionale ed è ancora la preoccupazione ambientale ad avere il maggiore impatto sul loro stato d'animo: lo afferma il 39%, ben 11 punti percentuali in più rispetto ai timori generati dalla guerra in Ucraina. I temi ambientali arrivano prima anche della pur temuta inflazione.

Riguardo alla ricerca di energia alternativa rispettivamente il 67% e il 40% degli intervistati opta come 'exit strategy' solo su energia solare e eolica, e neanche uno su tre si dichiara favorevole alle centrali nucleari. (ANSA).