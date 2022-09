Rapporto Coop, -2.300 euro potere d'acquisto degli italiani

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Ammonta a 2.300 euro la perdita media del potere d'acquisto delle famiglie italiane stimata per l'anno in corso. È quanto emerge dal Rapporto Coop 2022, sui consumi e gli stili di vita degli italiani, presentato oggi a Milano.

Se il Pil mondiale sconta un ribasso dal +5,7% del 2021 al +2,9% previsionale del 2022, anche l'Italia vede un inevitabile peggioramento delle sue previsioni di crescita, che si attestano a +3,2% per il 2022 e +1,3% per il 2023, mentre la doppia dipendenza dell'Europa dall'area del conflitto russo-ucraino ha fatto impennare l'inflazione: In Italia il +7,8% nel 2022 ci fa ritornare indietro di 40 anni (era al +9,2% nel 1985) e da allora a oggi mai aveva toccato tale picco. Così l'incremento dei prezzi per le spese di abitazione e utenze torna ai livelli del 1980 o per i trasporti si ritorna indietro fino al 1984.

(ANSA).