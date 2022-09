Professioni: tecnici, a lavoro per visione 'smart' del Paese

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Aprire un confronto tra Governo e professioni tecniche (che contano circa 600.000 professionisti), "attraverso una nuova visione 'smart' del Paese Italia basata su quattro pilastri: sostenibilità e innovazione, rigenerazione urbana, mobilità e servizi": ha aperto i battenti con questi auspici 'Roma innovation hub', la convention dei professionisti tecnici italiani che si è aperta oggi al palazzo dei Congressi, nella Capitale, da cui uscirà un 'Libro bianco', che sarà consegnato al nuovo Governo, come strumento di indirizzo su cui aprire un dialogo per le future politiche di sviluppo e innovazione del sistema Paese. L'iniziativa, recita una nota, promossa dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati presieduto da Giovanni Esposito e dalla Rete delle professioni tecniche coordinata da Armando Zambrano (alla guida anche del Consiglio nazionale degli ingegneri) con il supporto del network Smart building Italia e aperta dal saluto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, "vuole dare un contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Paese posti dall'Europa, con le scadenze del 2030 e 2050". In evidenza il tema della 'smart city', la riqualificazione e rigenerazione che, segnalano le professioni, passa anche attraverso l'efficientamento della mobilità cittadina, con la scommessa "delle città in 15 minuti", che presuppone una riorganizzazione dei servizi per ridare slancio alla rete dei negozi di prossimità e limitare gli spostamenti inutili. Sul tema dello 'smart servicies', poi, i tecnici "non hanno dubbi: se la pandemia e il conseguente lockdown hanno reso ancora più evidente quanto il settore dell'Ict sia un bene primario, è altrettanto fondamentale spingere sulla realizzazione delle infrastrutture digitali per aumentare la competitività del sistema imprenditoriale e recuperare il divario digitale. Infine lo smart mobility. Nel 2030, si legge nel documento delle professioni tecniche, si stima che un veicolo su sette sarà elettrico e che saranno in circolazione in Italia 5,5 milioni di veicoli elettrici", si chiude la nota.

