Professioni: periti industriali, tecnici 'traino' d'Italia

(ANSA) - ROMA, 08 SET - I professionisti dell'area tecnica "sono al centro di questo colossale progetto di trasformazione del Paese, non più soggetti 'trainati', ma 'trainanti', attraverso le diverse competenze che lo caratterizzano. Per cogliere le opportunità di ripresa dobbiamo essere dentro i processi con proposte precise e capacità di interlocuzione per far comprendere quanto le competenze tecniche possono essere strategiche nei diversi ambiti della conversione green dell'economia, della sostenibilità e della digitalizzazione". Ad esperimersi così il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali Giovanni Esposito, stamattina dal palco di 'Roma innovation hub', la convention promossa dallo stesso Ordine professionale insieme alla Rete delle professioni tecniche (Rpt). (ANSA).