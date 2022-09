Lavoro: Unioncamere, imprese cercano 524mila lavoratori

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Sono 524mila i lavoratori ricercati dalle imprese per il mese di settembre, 2mila in meno (-0,4%) rispetto alle previsioni del 2021. Lo afferma il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Frenano soprattutto il comparto manifatturiero (-15mila posti rispetto al 2021) e il commercio (-25mila). Pesa il rialzo dei costi dell'energia e delle materie prime. Tra settembre-novembre 2022 le assunzioni previste superano di poco 1,4milioni (-3,0% rispetto al trimestre 2021). Le imprese segnalano difficoltà di reperimento per il 43,3% delle assunzioni (+7% rispetto a settembre dello scorso anno). Il 31,7% di queste riguarda giovani fino a 29 anni d'età.

Andamento positivo delle costruzioni, con 57mila entrate programmate nel mese (+37,3%) e 154mila per il trimestre (+30,4%). Flessione invece per il manifatturiero: programmate 99mila entrate nel mese (-13,6% rispetto al 2021) e 275mila sui tre mesi (-13,4%). Male le industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature (-31,8% nel mese e -31,2% nel trimestre), quelle metallurgiche (-27,4% su settembre e -25,6% nel trimestre), meccaniche ed elettroniche (-18,2% sul mese e -19,9% nel trimestre) e della carta, cartotecnica e stampa (-11,4% nel mese e -14,6% nel trimestre).

Sono 368mila i contratti nel settore servizi a settembre (-0,5%) e oltre 976mila quelli per il trimestre (-3,7%). Pesa la contrazione del commercio (-30% sul mese e -33,0% per settembre-novembre), dei servizi media e comunicazione (-5,4% sul mese e -2,0% sul trimestre). Positivi invece i servizi informatici e delle telecomunicazioni (+35,3% rispetto a settembre 2021 e +31,3% per il trimestre), del settore assicurativo e finanziario (+33,4% nel mese e +19,5% nel trimestre) e alle persone (+19,6% nel mese e +19,1% nel trimestre). (ANSA).