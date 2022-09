Lavoro: Unioncamere, imprese cercano 524mila lavoratori (2)

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Sono 269mila i contratti a tempo determinato (51,4% del totale), 96 mila quelli a tempo indeterminato, 58 mila di somministrazione, 48 mila quelli non non alle dipendenze, 26 mila di apprendistato, 18 mila gli altri alle dipendenze, 9 mila di collaborazione. Sono invece 166 mila le assunzioni di giovani sotto i 29 anni.

In questa fascia, i più ricercati con high skills sono i tecnici nei campi dell'informatica, ingegneristica e della produzione (10mila assunzioni per settembre). Tra gli impiegati, professioni commerciali e nei servizi sono previsti 31mila contratti per cuochi, camerieri e professioni dei servizi turistici. 14mila per commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all'ingrosso. 10 mila per operai specializzati e conduttori di impianti e macchine nell'edilizia e nella manutenzione degli edifici, 9mila nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche e 7mila in altri settori connessi.

A settembre le aziende segnalano difficoltà in 227mila assunzioni. Nel 27,8% dei casi mancano candidati, nell'11,9% la "preparazione è inadeguata". Difficili da reperire gli operai specializzati (56,8%), i conduttori di impianti fissi e mobili, le professioni tecniche (47%), i meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (65,8%), artigiani e operai specializzati per rifiniture delle costruzioni (65,6%), per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali (63,2%), per installazione e manutenzione attrezzature elettriche ed elettroniche (62,5%) e fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria metallica e professioni simili (61,0%), tecnici in campo ingegneristico (64,1%), della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (59,9%), della salute (54,5%), specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali (53,3%) e ingegneri (46,5%). Le maggiori difficoltà si segnalano nel Nord Est (per il 49% delle figure in media) e nel Nord Ovest (43%). Quota 39,3% nel Sud e isole e 42,1% al Centro. (ANSA).