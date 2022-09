Lavoro: taglio ordinativi, Automotive Lighting chiede cig

(ANSA) - UDINE, 08 SET - L'azienda Automotive Lighting (Gruppo Marelli) di Tolmezzo, produttrice di fanali per auto del segmento premium, ha chiesto "l'attivazione di cassa integrazione dal 12 settembre al 29 ottobre 2022, per un massimo di tutta la forza lavoro pari a 796 lavoratori (545 operai e 251 impiegati/quadri) dello stabilimento di Via dell'Industria". Lo ha comunicato oggi il sindacato Fim Cisl, di concerto con le Rsa, dopo una riunione svoltasi con la direzione aziendale.

"Le ragioni che hanno spinto l'azienda a richiedere l'ammortizzatore sociale - ha spiegato Fabiano Venuti responsabile territoriale Fim Cisl - derivano da un inaspettato e importante taglio di ordinativi, pervenuto nella prima settimana di settembre, da parte di alcuni clienti tra cui principalmente Jaguar-Land Rover, Stellantis e Mercedes".

Riferendo che l'azienda stima che probabilmente "l'effettivo utilizzo della cassa potrà attestarsi su una media di sospensione di 35 lavoratori al giorno", Venuti ha detto che il sindacato "ha chiesto all'azienda l'impegno nell'applicazione del criterio della rotazione fra i lavoratori da sospendere in cassa, anche tenuto conto del forte impatto che ha la riduzione della retribuzione in un momento difficile come quello che stiamo attraversando a causa dell'aumento del costo della vita".

Venuti ha infine annunciato che "a breve verranno convocate le assemblee per informare in modo più completo tutti sulla situazione aziendale". (ANSA).