Inps: esonero contributi per assunzioni da aziende in crisi

(ANSA) - ROMA, 08 SET - La legge di Bilancio per il 2022 ha previsto che per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di aziende in crisi fatte quest'anno un esonero dei contributi previdenziali fino a un massimo di 6.000 euro l'anno per tre anni. Le risorse stanziate si limitano a 2,5 milioni quest'anno e cinque milioni per il 2023 e 2024 (2,5 per il 2025). Se si raggiunge con l'assunzione il massimo previsto per l'esonero lo spazio per i contratti agevolati a regime, dividendo i 5 milioni del 2023 per 6.000 euro a lavoratori, potrebbe limitarsi a circa 800 unità.

L'Inps ha pubblicato una circolare che chiarisce peraltro come "per favorire il rispetto del tetto di spesa fissato" all'atto dell'elaborazione dell'istanza telematica venga autorizzato un importo aggiuntivo rispetto a quello spettante pari al 5%.

L'esonero si può chiedere per l'assunzione di lavoratori subordinati provenienti da imprese la cui crisi aziendale "sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa". L'Inps - si legge - "autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse e qualora dovesse emergere il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo".

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. (ANSA).