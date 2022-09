Inps: esonero contributi per assunzioni da aziende in crisi (2)

(ANSA) - ROMA, 08 SET - L'esonero che si sostanzia in uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la durata di 36 mesi (con un tetto di 6.000 euro l'anno), a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa in crisi, riguarda tutti i datori di lavoro privati. Non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione.

Questa misura, spiega l'Inps, "mutua la propria disciplina generale da quella prevista per l'esonero per l'occupazione giovanile".

Per quanto riguarda le tipologie di rapporti incentivabili non rientra, fra le tipologie incentivate, l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata né quella dei dirigenti. Sono esclusi dall'agevolazione i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico. L'incentivo vale solo per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato. Non sono oggetto di sgravio i premi e i contributi dovuti all'Inail. Vanno escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

L'incentivo non spetta "se presso il datore di lavoro che assume o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione".

(ANSA).