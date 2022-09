Fisco: Bonaccini, flat tax toglie fondi a sanità e scuola

(ANSA) - BOLOGNA, 08 SET - "La destra vuole applicare la flat tax che ridurrebbe le entrate nelle casse dello Stato e certamente andrebbe a tagliare immediatamente sulla sanità o la scuola pubblica". A dirlo è il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. "Noi siamo quelli, alternativi, che pensano che invece, soprattutto dopo la pandemia, serva investire di più sulla sanità e sulla scuola pubblica, ma in particolare sulla sanità perché vogliamo che ogni cittadino, un povero come un ricco, abbia lo stesso diritto alla tutela della propria salute e alle cure". Su questioni come questa, per Bonaccini "agli elettori indecisi, che sono milioni, noi non dobbiamo dire che siamo migliori degli altri, ma certamente differenti e più affidabili". (ANSA).