Energia: Coop, entro Natale 1/3 italiani non coprirà spese (2)

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Il 41% si dichiara già molto attento ad accendere le luci il meno possibile, il 30% è già consapevole di ridurre il riscaldamento domestico e molti sono gli italiani abituati a un uso razionale degli elettrodomestici.

In compenso cresce il mercato del lusso: da un anno fa sono aumentate del 46% le compravendite di case il cui valore supera un milione di euro e del 16% le immatricolazioni di auto di lusso. Dal 2019 è cresciuta del 36% della ricchezza posseduta dai Paperoni d'Italia.

Continua a crescere la povertà: 6 milioni di italiani in più nell'ultimo anno hanno sperimentato almeno una situazione d disagio che perdurerà nel tempo e lavorare non basta più. Nel rapporto tra costo della vita e stipendi medi, l'Italia è il fanalino di coda tra le principali economie europee, con un salario del 33% più basso di quello dei tedeschi, per esempio, che hanno un costo della vita equiparabile al nostro, mentre guadagniamo come gli spagnoli che hanno un costo della vita del 19% inferiore.

Un occupato su cinque tra coloro che hanno contratti part time è oggi a rischio povertà (era uno su sei nel 2010) e un dipendente su 10 full-time corre lo stesso rischio. A conti fatti, sono 900 mila in Italia oggi i lavoratori che guadagnano meno di 1.000 euro al mese, il doppio rispetto a 15 anni fa.

