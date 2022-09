Elezioni:Confcommercio, sterilizzare oneri fornitura energia

(ANSA) - ROMA, 08 SET - La Confcommercio chiede alle forze politiche in vista delle elezioni risposte sulle emergenze del Paese a partire da quella energetica. In particolare i commercianti chiedono di "sterilizzare gli oneri generali di sistema nelle forniture di energia nelle more di una riforma di tutti gli aspetti fiscali e parafiscali" e di "prorogare, rafforzare e rendere più inclusivi i crediti d'imposta per non "energivori" e non "gasivori", oltre a mantenere l'aliquota Iva al 5% per il metano. Chiedono inoltre di stabilizzare i meccanismi agevolativi in materia di riqualificazione energetica ed edilizia.

A livello europeo si chiede di sostenere l'introduzione di un tetto temporaneo al prezzo di import del gas, promuovere l'Energy Recovery Fund e rivedere le regole e i meccanismi di formazione del prezzo all'ingrosso dell'elettricità. (ANSA).