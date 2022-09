Elezioni: Rastrelli (FdI), bene incontro su fisco e giovani

(ANSA) - NAPOLI, 08 SET - "Un confronto particolarmente utile, ricco di spunti interessanti". Così Sergio Rastrelli, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia di Napoli che questa mattina, insieme con i candidati Marta Schifone e Michele Schiano ha incontrato una delegazione di giovani dell'associazione di consumatori Contribuenti.it, guidata dal presidente nazionale Vittorio Carlomagno.

"Tantissime proposte avanzate dall'associazione - ha detto Rastrelli - mi sono apparse immediatamente interessanti e condivisibili ed in linea con la posizione di Fratelli d'Italia.

Penso all'idea di un regime fiscale accessibile ai giovani che vogliono fare impresa, analogo a quello adottato in Germania; penso all'idea di portare l'iva del latte in polvere destinato ai neonati al 4%, in linea con la proposta di fratelli d'Italia di ampliamento della platea dei beni essenziali con Iva ridotta; penso all'ipotesi di far gravare sulle scuole i costi delle attività pomeridiane sportive e musicali dei Pon che spesso vanno deserte perché a carico di studenti che il più delle volte non possono permetterselo; o anche all'accesso gratuito agli impianti sportivi pubblici, come lo Stadio Maradona o il Collana per chi è già iscritto alle associazioni sportive e posseggono quindi tutti i requisiti del caso; oppure alla gratuità del wi fi nei centri urbani come accade ad esempio a Barcellona".

"Insomma, spunti interessantissimi sui quali non v'è dubbio che, nelle opportune sedi istituzionali, ci impegniamo ad aprire un concreto momento di riflessione. Al presidente Carlomagno va il mio ringraziamento per averci dato questa possibilità di confronto", conclude Rastrelli. (ANSA).