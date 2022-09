Elezioni: Rapporto Coop, 55% italiani crede non avere voce

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Il 55% degli italiani è convinto che la propria voce non abbia alcun peso nel Paese in cui vive, mentre la media europea si attesta su un 33%. Ad andare a votare alle elezioni politiche del 25 settembre saranno 8 cittadini su 10. È quanto emerge dal Rapporto Coop 2022 sui consumi e gli stili di vita degli italiani, presentato oggi a Milano.

Al primo posto, per gli italiani, tra le priorità dell'azione di governo nei prossimi mesi riguardo alla politica interna c'è la riduzione delle tasse, seguita dall'aumento dei salari e dei redditi, dalla sanità e dalla lotta al cambiamento climatico. Il nuovo governo nei primi 100 giorni dal suo insediamento dovrebbe impegnarsi per la piena attuazione del Pnrr per il 74% degli intervistati, per il 46% adottare misure di contrasto all'inflazione, per il 43% adottare misure a sostegno delle imprese, per il 42% favorire l'occupazione. Nel lungo termine, tra i temi più importanti da affrontare nella prossima legislatura ci sono l'ambiente e il cambiamento climatico per il 51% degli intervistati, seguito da scuola e istruzione per il 49% e dal sistema fiscale per il 44% dei rispondenti. (ANSA).