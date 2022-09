Elezioni: presidente Coop, nuovo governo sostenga redditi

(ANSA) - MILANO, 08 SET - "Il nostro auspicio è che emerga un governo stabile, solido, europeo, che realizzi quello che ha iniziato Draghi e non distrugga quello che è stato fatto dall'attuale governo. Il nuovo esecutivo dovrebbe impegnarsi su un punto: sostenere il reddito e quindi la domanda e i consumi della parte meno forte del Paese". Lo afferma il presidente Ancc Coop e presidente Coop Italia, Marco Pedroni, nel corso della presentazione del Rapporto Coop 2022 a Milano.

"Così facendo - ha spiegato - farebbero una cosa buona anche per la tenuta complessiva dei conti del Paese. Certo, ci vogliono delle risorse, vanno trovate. Però scegliere di sostenere queste fasce del Paese è una scelta di equità. E si dovrà intervenire anche sulla fiscalità, per esempio portando l'Iva al minimo. Sono mesi che chiediamo una risposta, spero che arrivi dal prossimo governo". In secondo luogo, nota Pedroni, "le nostre imprese non sono considerate energivore e questa è una stupidaggine. È necessario che ci sia un sostegno perché può essere un contributo a tenere un po' più bassa l'inflazione anche per i consumatori". (ANSA).