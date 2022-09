Elezioni: Conte su fisco, fino a 120 rate per cartelle

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "La nostra proposta è per la rateizzazione delle cartelle. Tutti ne parlano ma nessuno prende toro per corna. L'ennesimo condono sarebbe un segnale sbagliato, incompatibile con nostri valori, ma portare a 120 rate la rateazione, stralciando le sanzioni, si può e si deve fare perché abbiamo un Paese in ginocchio". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, durante l'incontro con Confcommercio.

Parlando del tema del lavoro, Conte ha aggiunto: "Possiamo anche non ritrovarci del tutto sulle soluzioni, ma questo Paese soffre per un mercato del lavoro fra i peggiori in Europa.

Bisogna - ha continuato - fare il taglio del cuneo fiscale. Fra poco la spirale recessiva farà crollare i consumi: se non si interviene a tutelare il ceto medio, fra un po' non esisterà più". (ANSA).