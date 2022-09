Elezioni: Confcommercio, ridurre aliquote Irpef e scaglioni

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Ridurre le aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito, semplificare gli adempimenti e introdurre una no tax area senza disparità di trattamento tra redditi da lavoro o da pensione e mantenere il regime forfettario di tassazione (flat tax) in favore dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi con ridotto volume di ricavi o compensi: lo chiede la Confcommercio alle forze politiche in vista delle elezioni, sottolineando la necessità di ridurre le aliquote Iva sui beni di largo e generale consumo.

Nel documento "Le proposte del terziario per la prossima legislatura", la Confcommercio chiede anche la rateizzazione di lungo periodo dei debiti fiscali iscritti a ruolo, la riforma della giustizia e del processo tributari e strumenti che favoriscano il reinvestimento degli utili nella propria azienda.

"Qualsiasi intervento di razionalizzazione della struttura dell'Iva (numero e livello delle aliquote) - si legge - non deve tradursi, in alcun modo, in un complessivo incremento della tassazione indiretta su beni e servizi". Inoltre l'associazione sottolinea sulla riforma del catasto che "deve essere finalizzata esclusivamente a ridurre l'abusivismo edilizio" e che "qualsiasi ulteriore intervento che comporti un incremento della tassazione immobiliare, già molto elevata, non è accettabile". (ANSA).