Elezioni: Confartigianato incontra Conte

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Vogliamo un Paese 'su misura' per 4,4 milioni di artigiani e piccole imprese che danno lavoro a 10,8 milioni di addetti". Lo ha sollecitato il Presidente di Confartigianato Marco Granelli al Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte durante l'incontro svoltosi oggi a Roma nella sede della Confederazione. Granelli ha indicato a Conte le priorità della Confederazione che sono sintetizzate in un Manifesto dal titolo "Costruiamo insieme il futuro del Paese" nel quale si sollecita un impegno concreto a rimuovere gli ostacoli che bloccano gli imprenditori e a creare le condizioni per la ripresa economica. "A chi si candida a guidare il Paese - sottolinea Granelli - chiediamo un patto di fiducia per realizzare, davvero, le riforme irrinunciabili per lo sviluppo. Chiediamo di porre l'artigianato e le micro e piccole imprese, che rappresentano il 99,4% del tessuto produttivo e danno lavoro al 64% degli occupati, al centro degli interventi per rilanciare la competitività e di ri-orientare l'attenzione su coloro che hanno dimostrato di saper creare occupazione, benessere economico, coesione sociale".

Nell'agenda delle priorità indicata da Confartigianato spicca la richiesta di un "fisco semplice e leggero", di una semplificazione burocratica, la riduzione del Cuneo fiscale e contributivo, il potenziamento sul lavoro, il potenziamento della formazione tecnica e professionale e l'apprendistato per agevolare il reperimento di manodopera qualificata da parte delle imprese. infine Confartigianato sollecita anche la riduzione dei costi di elettricità e gas. (ANSA).