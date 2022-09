Confindustria: il vicepresidente Marenghi visita Biella

(ANSA) - BIELLA, 08 SET - Tappa a Biella per il vice presidente di Confindustria Alberto Marenghi in visita all'Its Tam di Biella. Il confronto con gli attori del territorio ha permesso di approfondire il modello formativo dell'Istituto Tecnico Superiore, l'attrattività di un territorio dal punto di vista della formazione e delle imprese e la comunicazione di questi valori come leva di sviluppo."Essere qui oggi mi permette di evidenziare ancora una volta l'importanza di investire sui giovani e sulla formazione per imprimere impulso alla competitività delle nostre imprese e della nostra stessa associazione", ha commentato Alberto Marenghi, vice presidente di Confindustria per l'Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing. E ha rilanciato: "Noi dobbiamo aiutare i giovani a inseguire i propri sogni e istituti come questo, che in un distretto laniero di primo piano registrano un tasso di occupazione del 95%, ci aiutano concretamente a farlo". (ANSA).